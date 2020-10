Man op Schiphol opgepakt na grap over bommen. ‘Grap of niet, hier houden we niet van’

CORONAVIRUS LIVE | 5.983 nieuwe positieve corona­tests, Rutte vindt het ‘te vroeg’ voor extra maatrege­len

15:27 Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 5983 nieuwe coronagevallen gemeld, en dat is een nieuw dagrecord. Het oude record heeft slechts een dag standgehouden. Een dag eerder had het RIVM 5829 meldingen van positieve tests gekregen. Positief is dat de stijging van vandaag (+162) veel minder fors is dan een dag eerder (+837). Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.