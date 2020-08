Man op straat doodgeschoten in Uden, ooggetuige stuit op man met pistool

Update/videoIn het Brabantse Uden is vanavond rond 19.45 uur een man doodgeschoten. Dat meldt de politie. Iets meer dan een uur later meldde de politie dat er twee verdachten zijn opgepakt. Een derde wordt nog gezocht. .

De schietpartij vond plaats op de Batenburglaan in de Brabantse plaats. Om eerste hulp te bieden aan het zwaargewonde slachtoffer is onder meer een traumahelikopter opgeroepen. Die landde in het Bevrijdingspark. Hulp kon echter niet meer baten. De brandweer heeft een tent en schermen rondom het slachtoffer geplaatst, om hem uit het zicht te houden van de vele toeschouwers.

Oog in oog met dader

Een getuige vertelt aan het Brabants Dagblad dat hij het slachtoffer op de kruising zag liggen, er was op dat moment al een vrouw bij die eerste hulp probeerde te verlenen. ,,Het slachtoffer lag op straat en had een wond ter hoogte van zijn hart. De vrouw die erbij zat vroeg of ik 112 wilde bellen. Omdat ik geen telefoon bij me had, wilde ik naar het dichtstbijzijnde huis toe. Maar terwijl ik het pad op liep, deed een man met een pistool in zijn hand de deur open.”

De getuige, die anoniem wil blijven, zag hoe die man in een auto stapte en samen met een ander wegreed. ,,Ikzelf ben heel voorzichtig achteruit gelopen. De man was heel vastberaden en leek koelbloedig.” In een Burgernetbericht wordt gesproken van een blanke, kale dader met fors postuur en zwarte leren jas. De twee gingen er vandoor in een blauwe Volvo.

Zijn verhaal wordt bevestigd door een buurman, die het tafereel vanachter een raam heeft gevolgd. Hij zag ook hoe de vermoedelijke dader even later terugkwam met de auto, uitstapte om iets van straat te pakken en opnieuw vluchtte.

Binnen een uur werden volgens de politie twee verdachten opgepakt. Of het om het duo in de auto gaat is nog niet bekend. Een derde betrokkene wordt nog gezocht. In de lucht hing enige tijd een politiehelikopter die de omgeving in kaart bracht.

Poltie en hulpdiensten in een straat na de schietpartij in Uden. © Marco van den Broek