Man overgiet zichzelf met vloeistof op het Binnenhof

LIVE | RTL-baas: ‘Peter vecht nog steeds voor zijn leven’, ‘Aangehou­den Pool wordt in thuisland gezocht’

7 juli De verdachten die gisteravond zijn gearresteerd voor de moordaanslag op Peter R. de Vries zijn een Pool(35) uit het Gelderse Maurik en een Nederlander (21) die in Rotterdam woont, maar ook een adres heeft in Tiel. De twee werden al kort na de schietpartij klemgereden en aangehouden op de A4. Op de plek in de Lange Leidsedwarsstraat waar de De Vries werd neergeschoten blijft het bijna 24 uur na de aanslag een komen en gaan van mensen die met een bos bloemen hun medeleven willen uiten en hun gedachten willen delen. Volg hier alle ontwikkelingen rondom de aanslag op Peter R. de Vries.