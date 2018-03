Man overleden na aanhouding in Leeuwarden

De woning is afgezet, evenals de straat. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. ,,Het is nog te vroeg om te zeggen of er een verband is tussen het geweld dat de collega's hebben gebruikt en het overlijden van de man. De Rijksrecherche onderzoekt of er al dan niet terecht geweld is gebruikt. Dat is standaardprocedure als er een dode valt bij een arrestatie", aldus de woordvoerder.