Man overleden na healingbijeenkomst in IJzendijke

Dat heeft de politie bekendgemaakt. Zowel de plek bij het ziekenhuis, waar de auto is gestopt, als de woning in IJzendijke is ‘plaats delict’. Dat betekent dat de plekken zijn afgezet voor minutieus sporenonderzoek. ,,De man is vannacht door bekenden met een auto naar het ziekenhuis in Oostburg gebracht", vertelt politiewoordvoerster Mireille Aalders. ,,De verklaringen van de getuigen waren tegenstrijdig. Er is sprake van verdachte omstandigheden. Daarom is besloten sporenonderzoek te doen in de woning waar de healingbijeenkomst is geweest, als de plek voor het ziekenhuis waar de auto is gestopt. Daar is onderzoek gedaan in de auto.”