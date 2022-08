Man overleden na schietpartij in Tilburgse woonwijk

De dodelijke schoten werden gelost toen het slachtoffer omstreeks half twee thuiskwam, weet Omroep Brabant. De politie ontving een melding van omwonenden. Hulpdiensten kwamen daarop massaal ter plaatse, maar de man is ondanks reanimatie overleden.



Voor het huis van de neergeschoten man staat een auto waarvan het portier nog openstaat. Het slachtoffer ligt in de tuin van de buren. De straat is afgezet en tactische en forensische rechercheurs zijn een onderzoek gestart. De politie vraagt getuigen van de schietpartij zicht te melden.



De twee mogelijke verdachten zouden donkere kleding hebben gedragen. Zij zijn, volgens lokale media, na de schoten in onbekende richting gevlucht. De politie is naar hen op zoek, maar een signalement van beiden is nog niet afgegeven.