Man overlijdt na steekincident bij woning Oosterhout: twee verdachten aangehouden

Strengere richtlijn bij besmetting: huisgeno­ten en jonge kinderen 10 dagen in quarantai­ne

Huisgenoten van iemand die met het coronavirus besmet is, moeten vanaf nu ook tien dagen in quarantaine, ook al zijn ze gevaccineerd of hebben ze zelf al een keer corona gehad. Dat geldt ook voor kinderen van 0 tot 4 jaar en mensen die in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon. Dat staat in een strengere richtlijn die het RIVM vrijdag heeft gepubliceerd.

6:50