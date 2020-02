Man smijt deur dicht tijdens ruzie, met zeer pijnlijke gevolgen. Ook in de rechtbank

Christiaan (37) brengt reddingsac­tie op gang na crash: ‘Automobi­lis­ten reden gewoon door’

12:06 ‘Je bent een held’, dat zijn WhatsAppjes die Christiaan Zoet krijgt nadat mensen zien hoe hij zonder enige aarzeling vanochtend een reddingsactie op gang heeft gebracht. ,,Ik heb alleen maar gedaan, waarvan ik hoop dat iedereen dat doet”, zegt de 37-jarige vrachtwagenchauffeur uit het Gelderse Elburg, terwijl hij in zijn truck alweer onderweg is naar Frankrijk. Bij het ongeluk in Wezep raakte de bestuurder van een personenauto zwaargewond.