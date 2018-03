Man stuurt 2.000 seksberichten naar jonge vrouw: 'Goedenavond pornospetter'

De man spuide zijn wildste fantasieën in sms-berichtjes en via messenger. 'Goedenavond lieverd, goddelijke pornospetter', was de aanhef van één van zijn berichten, waarin hij zich in allerlei schuine bewoordingen opdrong als mogelijke sekspartner.



De man is in 2014 ook al eens veroordeeld voor stalking, zei de officier. Hij leidt aan een stoornis, maar omdat hij niet meewerkte aan een persoonlijkheidsonderzoek is er geen diagnose. De reclassering denkt dat de kans dat de man weer in de fout gaat, reëel is. Dat komt onder meer door spanningen in zijn eigen relatie en door zijn werkloosheid. Omdat de man echter niet met de reclassering wil meewerken, ziet de reclassering ook geen toegevoegde waarde in begeleiding.