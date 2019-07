Man uit auto in elektriciteitshuisje Wierden bevrijd

De bestuurder van de auto zat lange tijd bekneld in zijn voertuig. Toen energiebedrijf Enexis de stroom eraf had gehaald, kon de brandweer de man uit zijn benarde positie bevrijden. Hij is zwaargewond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De ingreep van Enexis betekende wel dat een deel van Wierden tijdelijk zonder stroom zat. 71 huishoudens hadden enige tijd geen elektriciteit. „Voor de veiligheid. Toen de bestuurder uit de auto was gehaald en de auto uit het gebouw, kon de stroom er weer op”, laat een persvoorlichter van Enexis weten. De getroffen woningen staan allemaal in de directe omgeving van het transformatorhuisje.



Waarom de automobilist van de weg raakte, is niet bekend.