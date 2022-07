Agenten bedreigd, bespuugd en gebeten tijdens onrustige stapavond in Breda, zes aanhoudin­gen

Tijdens een onrustige horecadienst in de binnenstad van Breda, dreigden twee mannen een agent en zijn kinderen kapot te maken en werd een andere agent gebeten en bespuugd. In totaal werden in de nacht van vrijdag op zaterdag zes mensen aangehouden.

10:50