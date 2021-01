Man van ‘beroemde’ karatetrap tegen ME hoort drie maanden cel eisen, maar krijgt 120 uur werkstraf

De man van de ‘beroemde’ karatetrap tegen de ME op het Museumplein, krijgt van de politierechter in Amsterdam een maand voorwaardelijk cel en een werkstraf van 120 uur, meldt de rechtbank Amsterdam. Justitie had drie maanden ónvoorwaardelijke celstraf geëist.

Pim de V. L. (36) uit Almere werd door een foto hét gezicht van die eerste rellen op 17 januari, een week voordat het opnieuw misging op het Museumplein, waarna er enkele dagen van rellen volgden in tal van steden in Nederland. Hij meldde zichzelf bij de politie toen zijn foto in allerlei media was verschenen.

De V. L. toonde spijt voor de rechtbank in Amsterdam. Hij was 17 januari naar het Museumplein gekomen voor een demonstratie die niet was toegestaan. De Almeerder vertelde vandaag voor de rechter dat de sfeer eerst gemoedelijk was, maar dat de stoppen bij hem doorsloegen toen iedereen weg moest en de ME kwam. Pim zegt dat hij niet was gekomen om te rellen maar dat hij vindt dat hij het recht heeft om te demonstreren ‘tegen de coronamaatregelen'. De demonstratie op het Museumplein was niet toegestaan.

Vlaag van verstandsverbijstering

De V. zegt dat zijn karatetrap gebeurde in een vlaag van verstandsverbijstering. Hij begon de zitting vandaag met excuses aan te bieden aan de agent die de klap opving. De man heeft drie kinderen en het gezin kan van zijn werk maar net rondkomen. Ook dat leidt bij hem tot veel frustratie. Hij vreest dat hij zijn baan als vrachtwagenchauffeur verliest als hij de cel in moet.

De officier van justitie vindt dat Pim duidelijk vooraan stond om te rellen. Hij was bovendien al eens eerder bij een heftige demonstratie opgedoken, in Den Haag. Volgens het Openbaar Ministerie deed Pim mee met al het geweld op het Museumplein en rende hij op de ME af, met de groep mee. De officier van justitie eiste vijf maanden cel waarvan twee voorwaardelijk.

