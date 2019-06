Man van Paulien van Deutekom zwemt mee: Mijn manier om nog iets te doen

Doorzettingsvermogen was het grootste talent van schaatsster Paulien van Deutekom. Ze overleed dit jaar aan de gevolgen van longkanker. Bij haar man Kay van der Kooi is aan doorzettingsvermogen evenmin gebrek. Vandaag zwom hij ruim twee uur mee met Maarten van der Weijden. ,,Dit is mijn manier om nog iets te doen. Om iets ervan te kunnen maken.”

Twee kilometer voor Harlingen sprong van der Kooi het water in. Hij is een geoefend zwemmer, maar kan na afloop niet genoeg bevestigen hoe ontzettend veel bewondering hij heeft voor Van der Weijden.

,,Dat Maarten nu 200 kilometer aan het zwemmen is, dat is echt een absurde prestatie. Zeker omdat ik nu net twee uur met hem heb mee gezwommen. In dat tempo... Ik kan me niet voorstellen hoe je daar toe in staat kan zijn. Maar het kan dus”, vertelt hij na afloop in Harlingen.

Van der Kooi zwom mee om Maarten een steun in de rug te geven, letterlijk, want hij zwom vlak achter Maarten aan. Maar ook Van der Kooi zelf werd op zijn beurt weer aangemoedigd. Langs de kant stonden vrienden en familie van zijn overleden vrouw Paulien. Ook Ireen Wüst, een van de beste vriendinnen van Van Deutekom stond aan de kant. ,,Het zwemmen heeft iets heel bijzonders, maar tegelijkertijd heeft het een hele verdrietige aanleiding om hier te zijn. Maar ik ben blij dat ik op deze manier een hele bescheiden bijdrage kan leveren voor onderzoek", zegt Van der Kooi rustig, met het haar nog nat en omringd door tientallen supporters.

Doorzetter

Het is nu een half jaar geleden dat zijn vrouw Paulien overleed. Na een ziekbed van een halfjaar stierf ze op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker.

Van Deutekom groeide op in Gouda. Ze was geen natuurtalent voor het schaatsen, maar redde het vooral op haar enorme doorzettingsvermogen. In 2006 werd ze geplaatst voor de Olympische spelen. Ze werd in Turijn dertiende op de 1500 meter. Ook won ze meerdere wereldbekers.

Na haar carrière maakte Van Deutekom haar studie pedagogiek af. Ze was een tijdje schaatsanalyticus bij de NOS en ging werken als coach topsport bij de gemeente Amsterdam. Met haar man Kay kreeg ze in 2017 een dochter, Lynne. In de zomer van 2018 kwam het slechte nieuws. Ze bleef strijdvaardig en hoopvol tot het laatste moment, geheel volgens haar schaatsmotto ‘nooit opgeven, altijd doorgaan’.

Mijn manier

Van der Kooi: ,,Ik ervaar het verdriet om haar gemis niet anders dan anders tijdens de tocht. Het is wat het is. Ik was hier liever op een andere manier geweest, maar dat is nu niet zo. Dit is mijn manier om nog iets te doen. Om iets ervan te kunnen maken.”

Maarten moet nog een flink stuk maar Van der Kooi is positief. ,,Ik denk dat hij het gaat halen. Hij eet veel beter, hij slaapt veel beter. Hij zwom onvoorstelbaar soepel nog. Ja, ik denk dat hij het wel gaat halen!”