Man vast voor dreigen met aanslag na dood Willie Dille

Arnoud van Doorn laat vanuit zijn vakantieadres in Marokko weten het goed te vinden dat justitie snel in actie is gekomen. ,,Goed dat justitie voortvarend optreedt tegen het bedreigen van politici en familie. Wij hanteren als Partij voor de Eenheid een zerotolerancebeleid. We accepteren niets en doen van alle bedreigingen aangifte.''



Van Doorn is sinds de zelfmoord van Willie Dille bestookt met bedreigingen aan zijn adres. Ook zijn familie en medewerkers kregen het te verduren. De dreiging komt volgens hem voornamelijk uit extreemrechtse hoek. Over het precieze aantal bedreigingen kan hij niets zeggen. ,,Maar het zijn er meer dan tien.''



Er zullen snel meer aanhoudingen volgen, verwacht hij. ,,Onze medewerkers zoeken actief op social media.'' Angst heeft hij niet, zegt hij. ,,Als moslims zijn we per definitie nergens bang voor .We vrezen slechts Allah.''



Zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl