Man vecht tot aan rechter voor het recht om op de stoep te zitten

De 73-jarige Maastrichtenaar Ton Stille staat komende vrijdag voor de rechter, omdat hij voor zijn winkel op een stoel op de stoep zat. In 2012 kreeg hij hiervoor al een boete van handhavers. De zaak die hier toen op volgde werd geseponeerd, maar een jaar later was het weer raak. Vrijdag laat Stille de zaak zelf voorkomen, in de hoop dat hij daarna op de stoep kan zitten zonder hiervoor bekeurd te worden.