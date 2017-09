Man wil na spoorongeval door menselijke resten fietsen

Vael werd vanmorgen naar de spoorovergang voor fietsers tussen de Ploegweg en de Verrijn Stuartweg in Goes gestuurd nadat een persoon door een trein was aangereden. ,,We hadden het fietspad afgezet in afwachting van de forensisch onderzoekers en mensen van ProRail en NS'', vertelt hij.



Terwijl de politie mensen op afstand hield, negeerde iemand het afzetlint en wilde over de plaats van het ongeval fietsen. De man, Vael schat hem op een jaar of 45, ging in discussie. ,,Ik zei hem dat hij echt niet kon doorfietsen. 'Niks mee te maken, ik moet naar mijn werk', riep hij. Natuurlijk hielden we hem tegen en tenslotte is hij omgedraaid.''



Dit soort reacties zijn uitzonderingen, maar Vael heeft de indruk dat mensen steeds minder luisteren als ze aanwijzingen krijgen van de politie bij ongevallen en branden. ,,Het lijkt wel of het steeds erger wordt.''