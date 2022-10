Man wordt gefilmd als hij hond mishandelt, vriendin verbreekt relatie en zet hem uit huis

Met video Leerlingen komen veel te vroeg, veel te laat of worden zelfs vergeten: crisis in vervoer speciaal onderwijs

Deze week trekt Elijah Delsink met een petitie naar Den Haag, in de hoop een einde te kunnen maken aan de crisis in het leerlingenvervoer. Talloze kinderen die naar het speciaal onderwijs moeten, staan uren te wachten of worden helemaal vergeten. Dit schooljaar lijkt een dieptepunt bereikt.

11:32