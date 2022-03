Mannen en vrouwen zijn voor de wet gelijk, maar in de praktijk schort het hier nogal eens aan. Uit nieuw onderzoek van het CBS blijkt dat in de afgelopen 43 jaar het jaarinkomen van vrouwen steeg van 21.000 bruto naar 34.000 bruto. Die stijging komt omdat vrouwen meer zijn gaan werken, en dat was niet altijd even vanzelfsprekend. Toen mijn moeder ruim dertig jaar geleden met drie kleine kinderen en een fulltime werkende man, parttime ging werken, sprak haar omgeving daar schande van. ‘Jij werken? Je hebt drie kleine kinderen thuis!’ Werken was voor mannen. Ging je als vrouw toch werken, dan deed je dat naast je taken als huisvrouw. Die broodtrommeltjes vulden zich immers niet zelf. Dat was flink aanpoten zonder kinderopvang, vertelde mijn moeder, maar een eigen carrière gaf haar vrijheid en zelfvertrouwen.

Dankzij het doorzettingsvermogen van mijn moeder en haar generatiegenoten zijn voor ons de kaarten gelukkig een stuk beter geschud - dankjewel mam! Wij mochten studeren, krijgen leuke banen aangeboden en worden juist aangemoedigd om aan de bak te gaan. En dat is ook nodig, want in Nederland werkt slechts een kwart van de vrouwen fulltime, versus driekwart van de mannen. Dat zien we terug op onze bankrekening. Want hoewel het inkomen van vrouwen de afgelopen 43 jaar groeide, is het jaarsalaris nog altijd gemiddeld 35 procent lager dan de mannelijke evenknie. Het verschil tussen inkomens van samenwonende ouders is nóg een stuk groter: 45 procent. Hallo, loonkloof!

Quote Één op de drie huwelijken strandt in Nederland. En daarbij trekken vrouwen vaak aan het kortste eind

Ik ben blij dat mijn moeder - helemaal (en totaal onbewust) in het gedachtengoed van de Franse oer-feminist Simone de Beauvoir - mij altijd heeft geleerd om financieel onafhankelijk te zijn. Het was voor haar een belangrijke reden om te gaan werken. Niet omdat ze ongelukkig was in haar huwelijk, integendeel. Maar je kan de toekomst niet voorspellen. Ze wilde voor haarzelf kunnen zorgen mocht ze er onverwacht alleen voor komen te staan. Geen gekke gedachte, gezien het feit dat één op de drie huwelijken in Nederland strandt. En daarbij trekken vrouwen vaak aan het kortste eind. Bij een scheiding gaan mannen er over het algemeen in koopkracht op vooruit, vrouwen op achteruit. Vaak zo erg, dat ze financieel niet meer in staat zijn hun eigen broek op te houden. Slechts de helft van de vrouwen in Nederland is financieel onafhankelijk - dat vind ik een schokkende constatering.

De loonkloof kunnen we grotendeels dichten door meer uren te werken. Het geeft je niet alleen meer vrijheid maar ook een betere positie in het bedrijf - het glazen plafond breek je nou eenmaal niet met halve dagen werken - en dus meer financiële zekerheid. Maar daarmee zeg ik niet dat fulltime (vijf dagen) werken, de heilige graal moet zijn. Want laten we niet vergeten dat onbetaald werk, het opvoeden van kinderen of verzorgen van ouderen, minstens zo waardevol is als die bloeiende carrière op de Zuidas. Dat ‘werk’ moet ook gedaan worden. Door ons allemaal. We moeten vrouwen dus niet laten opwerken tot een ‘mannelijke’ fulltime norm, we moeten de norm aanpassen. Meer uren werken voor jou betekent minder werken voor je partner. De emancipatie moet van twee kanten komen. Mannen een stap terug, vrouwen een stap vooruit. Samen komen we er wel.

