Maoca verloor als pup haar snuit bij treinongeluk, maar is nu wereldwijd bekend

In Azië, Latijns-Amerika en Europa werd twee jaar geleden al volop over haar geschreven. Zo stond haar bijzondere verhaal in de Daily Mail en The Sun. Dat de Roemeense straathond Moaca wereldwijd bekend is, heeft één reden: haar opmerkelijke voorkomen. Als pup verloor ze een groot gedeelte van haar bek en neus bij een treinongeluk in haar geboorteland Roemenië.