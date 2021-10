Marathonloper Bert (67) ging als állerlaatste over de Coolsingel: ‘M’n vrouw kon me lopend bijhouden’

Nieuw Nederlands onderzoek: mensen met diabetes hebben lagere levensver­wach­ting

26 oktober De levensverwachting van mensen met diabetes is flink korter dan die van mensen zonder de ziekte. Dat meldt het Diabetes Fonds op basis van een studie door onderzoeksinstituut Nivel en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is volgens het fonds de eerste keer dat is gemeten hoeveel diabetici in Nederland overlijden. ,,Of je nu diabetes type 1 of type 2 hebt, de kans op overlijden is groter”, concludeert het fonds.