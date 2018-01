Marco Kroon opnieuw in opspraak: wat gebeurde er eerder rondom deze oorlogsheld?

Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar een geweldsincident van Bosschenaar Marco Kroon in Afghanistan in 2007. Dat gebeurde tijdens een militaire operatie die geheim moest blijven. Kroon, een officier met de rang van majoor bij de Koninklijke Landmacht, raakte in 2009 ook al in opspraak wegens vermeend drugs- en wapenbezit. Wat gebeurde er toen ook alweer?

Op basis van tips startte de politie in 2009 een onderzoek naar vermeende handel in wapens en drugs in café Vinny's op de Pensmarkt in Den Bosch. De Koninklijke Marechaussee wordt bij het onderzoek betrokken omdat Marco Kroon, de exploitant van het café, werkzaam is als kapitein bij het Korps Commandotroepen in Roosendaal.

Onderscheiden door Beatrix

Het is 2009 wanneer de destijds 43-jarige Bosschenaar Marco Kroon de militaire Willems-Orde ontvangt voor zijn heldendaden in Afghanistan. Dat was bijzonder, omdat het toen al 57 jaar geleden was dat een militair de onderscheiding had ontvangen.

Nieuwe held

Een nieuwe held voor defensie. Een fris gezicht en een van de weinige nog levende personen die de hoogste militaire eer ten beurt viel. Kroon had in 2006 onder meer zijn eenheid in veiligheid gebracht tijdens een onverwachte aanval van talibanstrijders.

Kroon ontkende de beschuldigingen direct. Zijn advocaat wees op boze caféklanten die Kroon 'er in hebben willen luizen'. Eind november wordt Kroon officieel beschuldigd van bezit van harddrugs en handel plus bezit van vier stroomstootwapens. De verdenking drugshandel is geschrapt.

Vrijspraak

Op 11 april 2011 eist de officier van justitie 120 uur werkstraf waarvan 10 uur voor bezit van cocaïne. De militaire kamer van de rechtbank Arnhem spreekt Kroon op 22 april vrij van drugsbezit. Volgens de rechtbank is op basis van sporen cocaïne in auto, kleding en borstharen niet bewezen dat Kroon cocaïne in bezit heeft gehad. Vanwege de stroomstootwapens wordt hij veroordeeld tot een boete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur.

Wat gebeurde er aan het begin van het onderzoek?

November 2009

Tijdens het onderzoek constateert de politie dat café Vinny's op 14 en 29 november de sluitingstijden overtreedt. Het onderzoek brengt zaken aan het licht, waardoor Kroon gezien diens bijzondere positie als voorbeeld-militair in de problemen kan komen. Op straffe van ontslag is drugsgebruik verboden voor militairen. Het onderzoek wordt daarom in hoge kringen in Den Haag nauwlettend gevolgd.

December 2009

Het onderzoek leidt tot diverse huiszoekingen in Den Bosch waarbij op een adres voor duizenden euro's aan contant geld, twee vuurwapens en enkele stroomstootwapens worden aangetroffen. Een soortgelijk onderzoek in Schijndel levert de vondst op van een gaspistool, enkele stroomstootwapens en boksbeugels. In het onderzoek worden ook twee Bosschenaren van 35 en 61 als verdachte gehoord. Er worden in totaal vier verdachten aangehouden en twee anderen als verdachten gehoord.

Januari 2010

Voor het onderzoek worden ruim twintig stamgasten van café Vinny's gehoord als getuigen. Daartoe behoort ook Kroon's 39-jarige vriendin, die eveneens werkzaam is in het café. Aan het licht komt dat er in het café 24 stroomstootwapens zijn verhandeld door een van de vaste bezoekers. Op 29 januari worden Marco Kroon en zijn vriendin op het politiebureau in Den Bosch als verdachten verhoord door politie en recherche. De vriendin wordt aangehouden.

Februari 2010

De verdenking van Kroon baart veel opzien. Alle landelijke media besteden er veel aandacht aan. Politie en marechaussee geven geen toelichtingen meer over de voortgang van het onderzoek.

Maart 2010

In het tv-programma Nova bestrijdt Kroons advocaat Geert-Jan Knoops de beschuldigingen. Hij vertelt dat Kroon 'spacecake' aangeboden heeft gekregen in zijn café en dat er iets in zijn drankje zou zijn gedaan. Volgens de advocaat heeft Kroon na de overname van het café in 2008 bij een verbouwing veel 'rotzooi' aangetroffen wat wijst op drugsgebruik in het café. "Anonieme informanten hebben hoogstwaarschijnlijk tegen betaling verklaringen afgelegd", aldus Knoops. Ten behoeve van het onderzoek naar drugsgebruik heeft Kroon haar afgestaan. Ook zijn kledingstukken worden onderzocht.

April 2010

Kroon wordt afrondend verhoord. Politie en marechaussee dragen het dossier over aan het Openbaar Ministerie (OM), dat moet beslissen of Kroon zal worden vervolgd. 'Een omvangrijk dossier', aldus Knoops. Zijn verzoek om een eigen onderzoek in te stellen wordt ingewilligd. Volgens persofficier van Justitie Karen Gerritsen komt er 'hopelijk over een aantal weken duidelijkheid over definitieve vervolging'.

Mei 2010

Aan de status van Marco Kroon verandert vooralsnog niets. Hij blijft actief als kapitein bij het korps Commandotroepen in Roosendaal en verschijnt nog regelmatig als eregast bij officiële gelegenheden, onder meer bij de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.

Juni 2010

Het eigen onderzoek van advocaat Knoops vergt meer tijd dan gepland. Hij verwacht de resultaten in de tweede helft van juni te kunnen bespreken met het OM. Dat gaat er van uit dat pas in de loop van juli een beslissing kan worden genomen. Vervolgens treedt er nieuwe vertraging op in het onderzoek van Knoops.

Juli 2010

Advocaat Knoops houdt niet langer vol dat Marco Kroon 'volstrekt onschuldig' is. In het weekblad Actueel zegt hij: 'Marco heeft het moeilijk. Zolang de zaak loopt zal hij geen interviews geven. Hij kiest er nu zelf voor even pas op de plaats te maken. Waarmee hij in Afghanistan zijn Militaire Willemsorde heeft verdiend, zal altijd als een paal boven water blijven staan. Dat heeft niets te maken met de beschuldiging van drugshandel in zijn café." Het overleg tussen het OM en advocaat Knoops over diens eigen onderzoek komt pas op 22 juli tot stand. Na afloop laat het OM weten dat 'in overleg is besloten' om de beslissing over vervolging op te schorten tot medio september 2010.

Augustus 2010