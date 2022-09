Marco Kroon vindt taakstraf na kopstoot niet passend en gaat 40 dagen de cel in

De in opspraak geraakte oorlogsheld Marco Kroon vindt de taakstraf van 80 uur die hij kreeg nadat hij een agent een kopstoot had gegeven, niet passend. Hij kiest er vrijwillig voor om die straf uit te zitten in de gevangenis.

Marco Kroon werd in hoger beroep veroordeeld voor het geven van een kopstoot aan een agent.

Eind deze maand moet de geridderde commando zich melden bij de militaire gevangenis in Stroe, bevestigt zijn advocaat Geert-Jan Knoops.

Kroon werd in 2019 tijdens carnaval in Den Bosch betrapt op wildplassen. Toen agenten hem daarvoor wilden bekeuren liep de situatie uit de hand en werd hij uiteindelijk gearresteerd. Daarbij gaf hij een agent een kopstoot.

‘Achterwaartse beweging met het hoofd’

Kroon heeft altijd ontkend dat de beweging die hij met zijn hoofd maakte een doelbewuste actie was. Hij kreeg handboeien om, maar die gingen volgens Kroon steeds strakker zitten waardoor hij naar eigen zeggen in een reflex een achterwaartse beweging met zijn hoofd maakte.



De rechters oordeelden echter dat Kroon een kopstoot gaf. In eerste instantie kreeg hij een taakstraf opgelegd van honderd uur omdat rechters ook vonden dat hij zijn geslachtsdeel aan een agente had getoond. In hoger beroep werd hij van dat laatste vrijgesproken en kreeg hij een taakstraf van tachtig uur opgelegd.

Marco Kroon verkiest de gevangenis boven een taakstraf nadat hij een agent een kopstoot had gegeven tijdens carnaval in Den Bosch.

Nu het vonnis onherroepelijk is en rechters dus anders naar de zaak kijken dan Kroon zelf, vindt de militair principieel dat dit vergrijp niet kan worden afgedaan met een taakstraf. ,,Daar vindt hij dit te ernstig voor. Kroon kiest er daarom vrijwillig voor om de straf om te zetten in veertig dagen cel. Het is voor hem een principiële kwestie”, zegt Knoops.

In overleg met zijn werkgever heeft Kroon verlofdagen opgenomen om zijn tijd in de gevangenis te kunnen doorbrengen. ,,Het is een ongebruikelijke stap. We hebben hem goed voorbereid op wat hem staat te wachten, maar hij heeft als commando wel vaker in moeilijke situaties gezeten dus we verwachten dat hij zich hier ook doorheen slaat”, zegt Knoops.

