Marco moet over vier weken zijn huis op dit Peter Gillis-park uit: 'Als ik morgen niet wakker word, dan heb ik rust’

Vermiste Tiger (20) dood gevonden in sloot nadat hij verdween uit ziekenhuis

Tegenover het ziekenhuis in Hoorn is zaterdagochtend een overleden persoon in een sloot aangetroffen. Dat gebeurde tijdens de zoektocht naar de 20-jarige Thomas Delafay, een Britse jongen die zondag na een bezoek aan het ziekenhuis spoorloos verdween.