Marechaussee overmeestert man op Schiphol die dreigt met bom

De onrust begon in de intercity direct vanuit Rotterdam naar Schiphol. Daar liep de man een coupé in, om vervolgens te roepen dat hij een bom in zijn tas had. ,,Hij schreeuwde drie keer: ‘dit is een bom’’’, vertelt Merel Donia (26), die op dat moment in dezelfde coupé zat als de 39-jarige man. ,,Hij maakte een verwarde indruk en was heel nerveus’’, zegt Donia, die zelf niet onder de indruk was van de dreigementen. ,,Ik had het gevoel dat hij vooral stennis wilde schoppen. Zijn dreiging was heel ongeloofwaardig, niemand in de coupé raakte echt in paniek.’’