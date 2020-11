Margot en André boekten twee weken extra vakantie op Curaçao: ‘In Nederland hebben we nu niets te zoeken’

Het echtpaar had net drie weken vakantie achter de rug op het eiland toen ze vanaf hun vakantiebestemming premier Mark Rutte onheilspellende woorden hoorden uitspreken. De coronamaatregelen worden voorlopig alleen maar strenger. In hun woonplaats en ‘brandhaard’ Hoofddorp dreigt het nog erger te worden dan in de rest van het land.

Nu hun eigen yogastudio ook twee weken dicht moet blijven, was de keuze makkelijk gemaakt. Donderdag zouden ze eigenlijk terugvliegen naar Nederland. ,,Maar die tickets hebben we snel omgeboekt’’, zegt Margot Ramesdonk. ,,In Nederland hebben we op dit moment helemaal niets te zoeken. Daar is alleen maar angst en stress. Hier is het supergeweldig.”

Opluchting

Half oktober was de opluchting al groot toen ze in het vliegtuig stapten en afreisden naar hun eigen vakantiehuisje op het Seru Coral Resort in Willemstad. ,,Alle leuke dingen vielen toen al weg. Uit eten gaan kon niet meer. Sporten niet. Ons wereldje werd zo wel heel klein. Het gaf een enorm benauwd en opgesloten gevoel. Dat heb je hier absoluut niet. We leven de hele dag buiten met een strakblauwe lucht, komen alleen binnen om te slapen en hebben het grootste zwembad van het hele eiland voor onze deur. Uit eten kan hier nog steeds op veilige afstand als je netjes je handen ontsmet en je gegevens achterlaat. Hier is totaal geen stress. En geen drukte, want de cruiseschepen mogen niet aanmeren. De helft van de strandbedden is weggehaald, op bekende stranden staan ze twee meter uit elkaar. Wat wil je nog meer?’’

De stranden op Curaçao zijn nog net zo wit, maar een stuk rustiger dan anders.

Die behoefte aan mooi weer, rust en vrijheid hebben meer Nederlanders. Hoewel premier Mark Rutte een negatief reisadvies afkondigde voor alle buitenlandse reizen, maakte hij voor de eilanden in het Caribisch gebied een uitzondering omdat zij ook onderdeel zijn van het koninkrijk. Dat was afgelopen voorjaar ook al zo, alleen toen waren er veel besmettingen op het eiland en was het code oranje. Nu is die situatie onder controle en geldt code geel.

Paradijs

Daarmee zijn Curaçao - en Bonaire - voor Nederlanders de nog enige bereikbare vakantieparadijzen en de animo blijkt groot, bleek eerder vandaag. Corendon zag volgens woordvoerster Simone van den Berk in één dag enkele honderden boekingen binnenstromen. Ook bij touroperator TUI hebben sinds de persconferentie al tientallen mensen een reis geboekt naar Curaçao.

Margot en André snappen de vakantiekoorts helemaal. Zelf hebben ze geen moment getwijfeld om op Curaçao te blijven. Schuldig voelen ze zich ook niet nu het advies is om vooral thuis te blijven. ,,Wij hebben hier ons eigen vakantiehuisje. Maar los daarvan. Wat kan ons hier nu overkomen? Corona is ook hier niet helemaal weg, maar we houden ons netjes aan de maatregelen die hier gelden.’’

Cruiseschepen liggen nog steeds voor de kust van Curaçao maar zonder passagiers.

