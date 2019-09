Mario D. die met monstertruck drie toeschouwers doodreed, moet cel in

Chauffeur houdt onschuldi­ge vrouw vast in bus bij zoekactie naar ‘drogeerda­me’

9:28 Bij de zoekactie naar de vrouw die een 94-jarige man uit Amsterdam had gedrogeerd en bestolen, is woensdagochtend een onschuldige buspassagier aangezien voor de gezochte vrouw. De chauffeur van een stadsbus meende de verdachte te herkennen van de opsporingsfoto’s in de media en besloot haar in de bus te houden tot de politie haar kon arresteren. De passagier werd uit de bus gehaald, maar bleek er niets mee te maken te hebben.