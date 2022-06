Marion Pauw wint Gouden Strop met Vogeleiland

De Gouden Strop is de prijs voor het beste (oorspronkelijk) Nederlandstalige spannende boek. De prijs is in 1986 in het leven geroepen door het het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs en genoemd naar het gelijknamige boek van Nederlandse journalist en schrijver van thrillers en detectiveromans Joop van den Broek.



De jury, onder leiding van voorzitter Martijn Bennis (directeur van persbureau ANP) koos uit vijftig inzendingen vier genomineerden. Naast Pauw waren dat schrijver Thomas Olde Heuvelt met Orakel, televisieregisseur Gerrit Barendrecht met De Russische connectie en journalist Bas Haan met Lenoir. Haan sleepte wel de NBD Biblion Schaduwprijs in de wacht, de prijs voor het beste spannende debuut.



Naast de Gouden Strop en de Schaduwprijs werd ook de Zilveren Strop, de prijs voor het beste korte spannende verhaal, uitgereikt aan auteur Marjolein van der Gaag met haar verhaal Onder de waterspiegel. Anya Nieweierra won met De Camino de belangrijkste lezersjuryprijs, de Hebban Thrillerprijs.