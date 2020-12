Mariska (47) zeilt met haar gezin de wereld rond als corona uitbreekt: ‘Ik schreeuw de longen uit mijn lijf’

10 Mei 2020 – Las Perlaseilanden, 40 mijl voor de Panamese westkust, na 61 dagen in Covid-19-quarantaine Ik huil m’n wangen vol zout. Meer vallend dan klimmend stap ik over de zeereling van ons zeilschip Zouterik en land ik in de bijboot. Ik heb alleen mijn ondergoed aan maar dat interesseert me niks. Als een losgeslagen stier trek ik aan het startkoord van de motor. Ik draai de gashendel te snel open waardoor ik ongecontroleerd en met veel te veel herrie wegvaar. Weg, weg, vér weg wil ik. Van de boot, uit Panama, van mezelf en het meest van mijn partner Tjaart. Ik kan er niet meer tegen.

Schreeuwend en ruziënd stonden we net tegenover elkaar. De kinderen waren er getuige van. En niet voor de eerste keer. Al ruim zes weken zitten we door de Covid-19-quarantaine gevangen op onze boot. We kunnen en mogen geen kant op. Alles om ons heen is dicht. We liggen voor anker in een woestijn van water. Op een boot van een paar vierkante meter, 24 uur per dag. Met vier mensen die allemaal hun eigen emoties hebben. Al dagen rookt het en nu is het kruitvat tot uitbarsting gekomen. Ik heb er genoeg van. Ik draai de gashendel nog verder open. Ik móet hier weg!