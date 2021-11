Marit (15) doet alles voor haar oma Riekie en krijgt lintje: ‘Ze is nergens te beroerd voor’

Is Black Friday nog wel houdbaar voor winkeliers? 'Je wordt min of meer gedwongen mee te doen'

‘Vette deals!’ Of ‘Korting tot wel 80 procent!’ Al wekenlang bestoken (web)winkels ons in aanloop naar Black Friday met kortingsacties. De koopjesgekte lijkt opnieuw niet te stuiten, maar het tegengeluid groeit ook: ‘Dit systeem is niet toekomstbestendig.’

19 november