Mark Rutte doneert zijn 190 euro aan opmerkelijk goed doel: ‘Hier ben ik via een collega op gewezen’

Mark Rutte gaat de compensatie voor zijn eigen energierekening doneren aan het goede doel. En niet zomaar eentje. De minister-president is van plan om zijn 190 euro over te maken op de bankrekening van de Egelopvang in Den Haag, waar ze maar wat blij zijn met zijn geste. ,,Ik geef aan heel veel goede doelen, maar recent ben ik hier via een collega op gewezen.”

Ruim 1 miljoen mensen zagen de premier vrijdagavond op NPO1 de opmerkelijke aankondiging doen. In het programma Gesprek met de minister-president meldde hij aan presentator Xander van der Wulp dat hij de 190 euro aan de vrijwilligers van de Egelopvang in Den Haag wil geven.

Afgelopen week hebben veel Nederlanders een bedrag van 190 euro ontvangen als compensatie voor de hoge energierekening. Zo ook de premier zelf. ,,Ik ook ja, maar ik geef het aan een goed doel”, zegt Mark Rutte daar direct bij. ,,Ik denk aan de Egelopvang in Den Haag.”

Het verbaast Van der Wulp als Rutte de mededeling doet. ,,Ja, ik ben erg voor de Egelopvang”, legt de premier uit. ,,Ik geef aan heel veel goede doelen, maar recent ben ik hier via een collega op gewezen. Ik weet eigenlijk niet of het in Den Haag zit, maar er is wel een Egelopvang in de buurt heb ik begrepen.”

Aangenaam verrast

En toevallig zit er in Den Haag wel degelijk een Egelopvang, waar ze de uitspraken van de premier vrijdagavond ook hebben meegekregen. ,,We waren aangenaam verrast, het bracht een kleur op onze wangen, zo mooi”, zegt bestuurslid Drieka Rog van de Egelopvang tegen deze site. ,,Het is heel fijn dat er oog voor ons is, zeker van de premier. Hij is met zoveel andere dingen bezig en dan hoor je opeens dit.”

De Egelopvang kan het geld goed gebruiken, want het is topdrukte bij de opvang. Er is plek voor maximaal 40 egels en er zijn nu 32 hokjes bezet. ,,Het is bomvol, elk hokje wordt bijna wel bezet. We zijn een kleine opvang, dus de continuïteit is heel belangrijk. Dan is zo'n actie van de premier heel erg welkom.”

Egel heeft het moeilijk

Want de egel heeft het moeilijk in Den Haag en omstreken, klinkt het vanuit de opvang. ,,Tien jaar geleden waren er nog zo'n 350 in de regio, nu zijn dat er zo'n 220. Dat heeft ook met het klimaat te maken. We hebben droge zomers gehad. Wie wil helpen kan altijd bakjes water en kattenbrokjes buiten zetten. Dat voeren wij ze ook.”

De dierenopvang heeft nog geen contact opgenomen met de minister-president. ,,Dat vinden we niet chique”, zegt Rog. Ze hoopt dat de premier of één van zijn ambtenaren contact met hen opneemt over de actie. ,,We nodigen hem ook van harte uit voor een rondleiding, op zaterdag- of zondagmiddag bijvoorbeeld.”

Quote Opvallend veel egeltjes die binnenko­men hebben bijvoor­beeld last van schurft en de behande­ling daarvoor kost veel geld Drieka Rog, Egelopvang Den Haag

Het geld is in ieder geval van harte welkom bij de Egelopvang, dat het bedrag vooral zal besteden aan medicatie voor de egeltjes die nieuw binnenkomen. ,,Opvallend veel egeltjes die binnenkomen hebben bijvoorbeeld last van schurft en de behandeling daarvoor kost veel geld. Ook zijn er heel veel kleuter egeltjes die het zonder hulp niet zouden redden. Maar de donaties gebruiken we ook om de verlichting en wasbeurten te betalen.”

Eigen beweging

Rutte doet de donatie uit eigen beweging. De VVD-voorman stelt dat het niet het beleid van het kabinet zal zijn om alle ministers hun compensatie te laten doneren. ,,Of ik dit met alle ministers heb besproken? Nee, absoluut niet. Laat iedereen dat lekker op zijn eigen manier doen. Als mensen het zelf houden, ook goed.”

,,Ik heb geen kinderen en heb lage kosten, dus ik heb dat geld niet nodig”, zegt Rutte. ,,Ik verdien een mooi salaris. Maar er zijn ook collega’s die van veel hogere salarissen zijn teruggegaan toen ze minister werden, die zijn misschien wel heel blij met die 190 euro. Dat ga ik niet voor hen bepalen.”

Met zijn stekels, spitse neus en donkere kraaloogjes is de egel een graag geziene gast in Nederlandse tuinen. Maar bij Sylvia Schootman zijn ze ook binnen in huis welkom. Zij is al 23 jaar vrijwilliger bij de Egelopvang Den Haag.

