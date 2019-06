Mark Rutte: niks mis met gesprek Máxima en Saoedische kroonprins

Houden van gehandicap­ten: ‘Yentl zou nog zwaaien naar iemand met een pistool’

15:12 Lang niet iedereen ziet hoe mooi mensen met een beperking in het leven staan. Hun broers en zussen vaak wel. Zij voelen een sterke band. ,,Haar woordenschat past op een A4’tje, maar ze heeft me geleerd mensen in hun hart te kijken.’’