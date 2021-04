Marktkooplui zijn het zat om alleen eten te mogen verkopen: ‘We voelen ons genegeerd’

Een groep is vanmorgen met zo’n ruim veertig verkoopwagens in optocht vanuit Harmelen vertrokken naar Den Haag. De wagens staan inmiddels aan de zijkant van het Malieveld naast elkaar opgesteld. ,,We voelen ons genegeerd, want we zouden prima open kunnen. Op de markt is goed afstand te houden en bovendien staan we in de buitenlucht”, klinkt het. Agenten kijken vanaf een afstandje toe.