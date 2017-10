Marleen (19) uit Almelo wordt gepest omdat ze een fietshelm draagt

Moeder Carina Dijkstra wordt er verdrietig van. Ze is heel trots dat haar dochter nu zelf op de fiets gaat. Maar het is de vraag hoe lang Marleen dit volhoudt als het pesten onderweg aanhoudt. ,,In het begin zette ze de helm af zo gauw ze de straat uit was'', vertelt Carina. ,,Gelukkig houdt ze hem nu toch op, omdat het voor haar eigen veiligheid is.'' Haar dochter heeft bijna dagelijks een aanval, waarbij ze even 'out' gaat.



Marleen ziet eruit als een normale meid van 19. Dat is volgens haar moeder ook een deel van het probleem. ,,Kinderen snappen niet waarom een normaal meisje op een gewone fiets een helm op heeft.''



Deze dinsdagmiddag stapt Marleen ook weer op haar fiets om naar huis te gaan. Terwijl de meeste andere deelnemers aan de dagbesteding in één van de busjes stappen die hen naar huis brengen zet Marleen haar helm op en stapt op haar witte fiets met rieten mand.