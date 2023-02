Mart Hoogkamer scoort met hit van Bassie en Adriaan: ‘Hij weet ook echt álles van ze’

MET VIDEO In Rotterdam mag je duiven niet voeren, maar voor Aash maken ze een uitzonde­ring

Aash Sital (32) is zelfverklaard duivenvrouwtje. Ze bevrijdt duiven, verstrikt geraakt in draden en ander afval, en lapt ze thuis weer op. Met een zak voer is ze dagelijks te vinden op dé hangplek van de duif: de Rotterdamse Binnenrotte. Daar is niet iedereen blij mee.