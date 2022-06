Marthe’s queer-video’s zijn een hit onder haar 1 miljoen volgers op TikTok: ‘Gay zijn moet normaal worden’

Jaren geleden kleedde Marthe zich nog girly. Als jong model, opgegroeid in Friesland, dacht ze dat mensen dat van haar verwachtten. Nu ze terugblikt, weet ze dat er ook toen al een mannelijke kant in haar schuilde. ,,Ik loop en praat bijvoorbeeld best mannelijk – altijd al gedaan – en ik voel me het meest comfortabel in wijde kleding en met kort haar.” Toch heeft ze die kant van zichzelf lang weggestopt. ,,Totdat ik TikTok ontdekte.”

Queer-video’s

Het is 2019 wanneer Marthe de app downloadt. ,,TikTok was toen net populair aan het worden, en ik was wel benieuwd. Het gevolg: dagenlang lag ik tot 04.00 uur ‘s nachts video’s te kijken. Ik kwam onder anderen veel queer-creators tegen, dat vond ik heel vet.” Wanneer Covid niet veel later opduikt, en het model vooral veel thuis komt te zitten, besluit ze zelf ook video’s te gaan maken.



Van grappige playbackfilmpjes tot outfitvideo’s: de Friezin (@marthwubbles op het platform) neemt alles op wat ze zelf leuk vindt. Maar al snel merkt ze dat haar queer-video’s enorm worden gewaardeerd. ,,Meteen vanaf het begin kreeg ik vooral veel complimenten over mijn ‘masculine’ video’s. Dat gaf me zelfvertrouwen om mijn mannelijke kant meer te uiten, maar tegelijkertijd was het een bevestiging dat ook andere mensen hier behoefte aan hebben.”

Representatie

In dat opzicht heeft TikTok Marthe niet alleen geholpen om meer zichzelf te kunnen zijn, maar ook een voorbeeld voor anderen te kunnen worden. ,,Toen ik jong was, miste ik vaak een soort rolmodel. De queer-community werd bijna niet gerepresenteerd. En als er wel een keer een lesbische vrouw in een boek, film of serie voorkwam, dan ging het vaak gepaard met heftige verhaallijnen – dan werd de homoseksuele relatie in het verhaal niet geaccepteerd, of werd die persoon gepest of in elkaar geslagen. Van een positieve, luchtige representatie was vrijwel nooit sprake.”



Met haar video’s hoopt Marthe daar anno 2022 verandering in te brengen. ,,Ik hoop dat mensen mijn video’s zien en denken: ‘Hé, zo voel ik me ook’. Dat ik op een luchtige manier kan laten zien hoe je je mannelijke kant kan omarmen, als je daar behoefte aan hebt. Gay zijn moet doodnormaal worden.” Regelmatig ontvangt ze berichtjes van volgers op wie haar video’s inderdaad dat effect hebben. ,,Dan laten ze me weten dat ze zich dankzij mij mannelijker durven te kleden. Dat vind ik echt heel bijzonder.”



Ook op straat herkennen haar TikTok-volgers Marthe steeds vaker. ,,Dan komen ze naar me toe, en zeggen ze: ik ken jou van TikTok. Dat vind ik heel leuk.” Lachend: ,,Ik kan het me namelijk ook voorstellen dat ze het eng vinden om op me af te stappen, want ik kan er nogal intimiderend uitzien.”

Quote Ik hoop dat mensen mijn video’s zien en denken: ‘Hé, zo voel ik me ook’ Marthe Woertman

Wijde kleding en sport-bh’s

Hoewel sommige volgers gewoon een duwtje in de goede richting nodig hebben om zichzelf te kunnen zijn, krijgt Marthe ook regelmatig de vraag of ze concrete tips heeft voor een androgyne kledingstijl. De TikTokker benadrukt dan dat mannelijkheid voor iedereen anders kan aanvoelen. ,,Vraag jezelf af: wat betekent masculiniteit voor jou? Vind je het moeilijk om daar antwoord op te geven? Experimenteer dan. Voor mij is dat vooral wijde, donkere kleding, waarin je mijn taille niet goed ziet. Ook draag ik sport-bh’s om mijn borsten platter te maken. Maar ook masculine make-up – waarbij je je ‘mannelijke features’ benadrukt, door bijvoorbeeld je kaaklijn iets aan te zetten en je wenkbrauwen donkerder te maken – werkt voor mij.”



Het model belooft binnenkort een video te maken waarin ze haar tips op een rijtje zet. Sowieso wil Marthe zich in de toekomst vooral blijven focussen op video’s over zelfacceptatie en het hebben van een mannelijke en vrouwelijke kant. ,,Maar wel: áltijd luchtig.”

@marthwubbles Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.