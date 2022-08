Martin (59) woedend over weghalen van zijn bloemen: 'Ik heb hier twee jaar aan gewerkt’

Triatlon­bond maakt excuses voor jarenlange misstanden

In navolging van die in het turnen liggen nu ook de feiten over de misstanden in de triatlonsport op tafel. In een onafhankelijk onderzoek dat donderdag wordt gepubliceerd, blijkt dat zowel aard als omvang van de problemen ernstiger was dan gedacht. Dat meldt Trouw.

