Martin is altijd bezig met puzzels, ook voor deze site: hij bedenkt ze, of lost ze zelf op

Kun je dromen van puzzels? De man die de puzzels in het AD maakt kan het zeker, en intens ook. Martin Kool, eigenaar van het bedrijf dat voor het AD een groot deel van de puzzels creëert, is helemaal aan puzzelen verslingerd. Al van kinds af aan is hij, tegenwoordig een joviale vader van vier, bezig met puzzelen. Zelfs als hij op vakantie gaat, gaat er een boekje mee. ,,Daar schrijf ik nieuwe ideeën in op. Ik denk dat ik er wel honderden zelfbedachte experimenten in heb opgeschreven.’’