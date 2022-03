Massale interesse voor flitstraining als taalondersteuner Oekraïens

Vorige week gaf Global Talk, marktleider in tolkdiensten in ons land, aan op zoek te zijn naar taalondersteuners Oekraïens. Op dit moment telt ons land slechts zestien professionele tolken in deze taal.

Taalondersteuners worden ingezet op het moment dat er geen tolk beschikbaar is, bijvoorbeeld bij VluchtelingenWerk. Astrid van Rossum, algemeen directeur van Global Talk: ,,We zien nu dat de eerste Oekraïense vluchtelingen zijn aangekomen in Nederland en dat worden er snel meer. Dit zal een enorme druk leggen op onze kleine groep tolken Oekraïens. Daarom zetten we een noodscenario in.”

Een professionele tolk heeft altijd de voorkeur, maar in deze crisissituatie is de inzet van taalondersteuners volgens de organisatie een mogelijke oplossing. Global Talk zoekt daarom met spoed mensen die de Oekraïense taal beheersen en daarnaast ook Nederlands of Engels spreken. Zij krijgen een dagtraining waarbij basisvaardigheden worden geleerd. De taalondersteuner wordt ingezet via een telefonische- of videoverbinding. Dit is een andere functie dan een tolk: die moet de taal beheersen op een hoger niveau en heeft een complete opleiding doorlopen.

Inmiddels blijkt er massaal gehoor te zijn gegeven aan de oproep van het bedrijf, dat ook werkt voor het COA en de IND. ,,Er zijn nu ruim driehonderd aanmeldingen bij ons binnengekomen”, vertelt Sjoerd de Wert, marketing & communicatiemanager bij Global Talk. ,,Wij zijn momenteel bezig om deze mensen allemaal te woord te staan. Vandaar dat we de mogelijkheid om aan te melden voor nu stop hebben gezet.”

Niet vrijblijvend

Hij voeg toe: ,,De trainingen vinden al binnenkort plaats, voor groepjes van tien. Dat is de ruimte die we nu hebben. We gaan alles in het werk stellen om de juiste mensen op te leiden om aan de vraag te kunnen voldoen. De vraag naar taalondersteuners gaat groot worden.” Na het volgen van de training blijven de ondersteuners begeleiding ontvangen tijdens hun werk. Er wordt volgens De Wert bewust ook geen gebruik gemaakt van vrijwilligers, maar van betaalde krachten. ,,Want het is geen vrijblijvend verhaal. Een taalondersteuner moet flexibel inzetbaar zijn.”

Een woordvoerster van VluchtelingenWerk is blij met het initiatief. ,,Wij zetten taalondersteuners in op de opvanglocaties. Daarvan zijn er al meerdere geopend en die zitten heel snel vol. Op elke locatie zijn tolken of taalondersteuners aanwezig voor voorlichting, bijvoorbeeld over de asielprocedure of over gezinshereniging.”

Volgens de zegsvrouw worden veel gesprekken in het Engels gevoerd, maar soms beheerst een vluchteling alleen Oekraïens of Russisch. ,,Met behulp van de taalondersteuners kunnen we ook deze mensen helpen bij de eerste gesprekken. Ze wegwijs maken. Dus ze zijn heel belangrijk om in de eerste informatiebehoefte te voorzien.”

