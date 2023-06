Massale zoekactie naar vermiste Frans (72), die dringend medicijnen nodig heeft: ‘We zijn radeloos’

Scooterrij­der (17) overlijdt na aanrijding met trein Emmen

Bij een ernstig treinongeval in Emmen is een 17-jarige scooterrijder omgekomen. De jongen raakte bij een botsing met de trein zwaargewond en is aan zijn verwondingen overleden. Vanwege het ernstige ongeval ligt het treinverkeer op het traject Emmen - Zwolle stil. Dit gaat naar verwachting nog uren duren.