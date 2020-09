Mathijs (11) zit nog op de basisschool, maar is nu al gediplomeerd lasser

Of hij de jongste gediplomeerde lasser ooit is, durven ze bij het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) niet keihard te bevestigen. ,,We geven al tientallen jaren lasdiploma’s uit, dus dat is moeilijk te achterhalen”, legt Leo Vermeulen van het instituut uit. ,,Maar we weten wel dat dit heel, heel bijzonder is. Mathijs is echt extreem jong. Normaal komen jongeren pas in het vervolgonderwijs met lassen in aanraking.”