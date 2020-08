Mathijs (25) reed 86-jarige fietser dood, maar is vergeven door familie: ‘We zijn niet boos’

De agenten die iets na vijf uur in de middag van 24 juni 2019 op de kruising van de Twentseweg met de Lemelerveldseweg stonden, zagen twee slachtoffers. Naast de aangereden fietser zagen ze ook in Mathijs N. een slachtoffer, zei zijn advocaat. Nog altijd zichtbaar aangeslagen zat hij vandaag tegenover drie rechters in Zwolle.



De bestuurder van de zwarte Volkswagen Polo had de fietser aan zien komen. Maar die ging veel sneller dan hij had ingeschat. Remmen en uitwijken naar links, het was allemaal te laat. De fietser bezweek aan zijn verwondingen. N. reed volgens eigen inschatting op dat moment rond de 60 kilometer per uur. Hoe hard het slachtoffer op zijn elektrische fiets reed, zullen we nooit weten.