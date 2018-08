Mattijn (30) vermist in Laos na kajak-ongeval in jungle

Sinds de verdwijning van de dertiger afgelopen maandag zijn de lokale autoriteiten op zoek naar de Nederlander. Ze zoeken in de rivier en de omliggende dorpjes in de jungle die zijn afgesloten van de buitenwereld.



Zijn ouders maakten vandaag een Gofundme-pagina aan. Er is dringend behoefte aan 70.000 euro om een helikopter in te huren die drie dagen lang vanuit de lucht naar de jongeman kan zoeken. Hoewel de lokale autoriteiten en vrijwilligers alles uit de kast halen bij de zoekactie is volgens de familie de inzet van een helikopter nu belangrijk om zijn kansen op overleving te vergroten. Maar die inzet wordt niet gedekt door de verzekering.



'We zijn bang dat Mattijn het zonder deze interventie niet veel langer vol kan houden. Het kan zijn dat hij er nog steeds is, in de jungle, waarschijnlijk gewond, en mogelijk niet in staat om om hulp te roepen of op de zoekacties te reageren. Helaas kunnen wij niet alle kosten voor deze operatie dragen.'