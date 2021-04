Maurice de Hond gaat nog steeds als razende stier tekeer tot hij alles en iedereen heeft vernietigd

75 JAAR AD Martin is altijd bezig met puzzels, ook voor deze site: hij bedenkt ze, of lost ze zelf op

14 april Het AD bestaat deze maand 75 jaar. In die tijd is het AD veel meer geworden dan alleen een krant op papier. De hele maand april nemen we een kijkje achter de schermen. Vandaag: hoe puzzelen voor de lezer en voor de maker een belangrijke zaak blijkt.