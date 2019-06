Max (12) werd getroffen door de bliksem: ‘Ga nooit douchen tijdens onweer’

Vlak voordat Max de douche instapt, lijkt er nog niets aan de hand op de camping in Olst, aan het eind van een lang Pinksterweekend. Vader Arjan Cornelissen (49) is alvast vertrokken naar Gouda. Hij moet de volgende dag vroeg werken. Moeder Marlous (39) vouwt rond half negen ’s avonds de was op in de slaapkamer van hun stacaravan. Max, vies geworden nadat hij plantjes in de tuin heeft gezet, springt nog even onder de douche. Het dondert buiten een beetje, meer niet.

Dan komt de klap. Marlous hoort geschreeuw en ziet haar enige zoon over de tegels in de tuin kruipen. ,,Stroom, ik moet iets aanraken, gilde hij”, vertelt ze geëmotioneerd. ,,De angst in zijn ogen, ‘Mam help me', dat vergeet ik nooit meer.” Marlous begint te gillen, buren bellen 112 terwijl Max gaat zitten op een stoel. Marlous: ,,Ik durfde hem eerst niet eens vast te pakken.”

Quote Ik had veel hoofdpijn en het was alsof op al mijn spieren spanning stond Max Cornelissen (12)

Niet veel later rijden twee ambulances en vijf politiewagens de camping op. Max: ,,Ik kreeg een band met bloeddrukmeter om mijn arm, omdat ik veel druk op mijn borst had. Ze maakten een hartfilmpje en er werd gekeken of ik ergens verbrand was. Dat was niet zo.”

Eenmaal in het ziekenhuis maken artsen longfoto’s, nemen bloed af en kijken hoe het met het hart van Max gaat. ,,Ik had veel hoofdpijn en het was alsof op al mijn spieren spanning stond. Vooral mijn bovenbenen, borst en schouders deden heel erg zeer.”

Arjan, die op de A28 bij Amersfoort rijdt als Marlous belt dat hun zoon is getroffen door de bliksem, maakt zo snel mogelijk rechtsomkeert. Als hij terugrijdt naar de camping, komt hij ambulance met daarin zijn gezin tegen. Snel grist hij in de caravan wat spullen bij elkaar. Zijn zoon ziet hij weer in het Deventer Ziekenhuis.

Volledig scherm Max in de douche waar het maandag misging. © Vincent Jannink

,,Hij is erg sportief en dat heeft hem gered, vertelde een arts mij”, zegt Arjan over zijn zoon die zwemt in het selectieteam van de Goudse Reddingsbrigade. ,,Toch zit er ook een keerzijde aan dat sportieve lijf: door de ontlading van de bliksem komt een bepaalde stof vrij. Dat is te vergelijken met gif en breekt spieren af. Max heeft veel spieren, dus ook veel pijn op dit moment. Hij moet veel drinken om het gif af te breken.”

Na een nacht in het ziekenhuis, blijkt Max snel te herstellen. Hij mag eerder naar huis dan verwacht. ,,Op de camping terugkomen was fijn. De mensen hebben ons allemaal zo goed geholpen. En onze buurman Arno maakte grapjes met een treklampje. Dat hield hij eerst zelf vast en toen moest ik het pakken. Hij trok stiekem aan het touwtje en het lampje ging aan: zie je wel, jij staat nog steeds onder stroom, zei hij.”

Onafscheidelijk

Het hechte gezin is na de blikseminslag nog onafscheidelijker dan anders. Ze slapen met zijn drieën in het 1.40 brede bed in de caravan. ,,Het had allemaal heel anders af kunnen lopen. Ik pieker maar en ben dood- en doodmoe”, zegt Marlous als het haar even te veel wordt. ,,Waarom moest ik nog een dag langer op de camping blijven met Max? Waarom zet ik mijn kind onder de douche terwijl het onweert? Mijn kind is mijn alles.”

Arjan vult haar aan: ,,Omdat je het niet wist. Net als alle andere mensen die ik de afgelopen dag heb gesproken. Wij hopen zo dat anderen leren van dit verhaal. Laat het een waarschuwing zijn: dit is serieus. Ik word boos als mensen er grappen over maken. Ja, de kans dat je wordt getroffen door de bliksem lijkt kleiner dan het winnen van de Staatsloterij. Maar alsjeblieft, ga niet onder de douche als het onweert. Laat de afwas staan en was je handen niet. Water geleidt stroom.”

Met Max gaat het ondanks de schrik en de spierpijn nu weer goed. ,,Het ergste vind ik dat mijn moeder zich schuldig voelt vanwege het douchen”, besluit Max. ,,Dat hoeft niet, ze wist het niet. Met mij komt het helemaal goed.”

Volledig scherm Max Cornelissen tussen zijn ouders op de camping in Olst. © Vincent Jannink