'Máxima's culotte; nee, nee, nee!'

Wat sommigen ook minder vinden: dat Willem-Alexander’s echtgenote wéér voor een ontwerp van Natan kiest. Zo’n beetje de helft van Máxima’s kasten moet inmiddels met werken van het Belgische modehuis volhangen; ze heeft een heel palet aan jurken, pakjes en broeken van Natan – in allerlei stoffen, kleuren en lengtes. De korte gele jurk met bloemversiering die ze de eerste dag van het staatsbezoek aan Luxemburg droeg, is van hetzelfde label:

Er was deze week wel van alle kanten lof voor de keuze van de lange soepel vallende gele japon van Jan Taminiau tijdens het staatsbanket afgelopen woensdagavond. De meeste fans vonden de jurk die Máxima al eerder tijdens haar veertigste verjaardag droeg ronduit 'prachtig'. Jan Taminiau heeft volgens kenners ook Máxima's mooiste jurk aller tijden ontworpen: het koningsblauwe exemplaar voor de inhuldiging in Amsterdam.

Waar na het staatsbanket in Luxemburg vooral over werd nagepraat: Máxima’s diadeem uit de zogeheten ‘Stuartset’. Dat juweel is zo’n veertig jaar niet te zien geweest. Bij het diadeem hoort eigenlijk nog een knoeper van een diamant - een steen die Willem III in de zeventiende eeuw aanschafte voor zijn vrouw, Mary II van Engeland. Of Máxima die diamant binnenkort ook weer durft te laten 'shinen'; niemand durft 't te voorspellen.