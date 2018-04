'Máxima steelt de show, rood staat haar fantastisch!'

Ook de prinsessen zien er volgens Droogendijk onberispelijk uit. ,,Amalia schittert net als haar moeder in een ontwerp van Natan en zowel Alexia als Ariane lieten zich inspireren door hun moeder. Alexia draagt het beroemde spijkerjasje dat haar moeder in 2004 droeg. Ariane schittert in een vestje dat Máxima ook eerder droeg."



Volgens Droogendijk zien we Máxima's kledingcollectie meermaals publiekelijk terug. ,,De koningin en de prinsessen hechten veel waarde aan het opnieuw dragen van kleding, dus dit past mooi in de traditie", vertelt Droogendijk.



De mode-expert is ook tevreden over onze koning. Waar zijn pakken normaal iets te groot zijn, is het donkerblauwe maatpak volgens Droogendijk dit keer een stuk passender. ,,Donkerblauw blijft weliswaar favoriet, maar qua snit zit het pak een stuk beter dan voorgaande jaren. Onze koning is geen stijlicoon, maar die ambitie heeft hij ook niet", concludeert ze.