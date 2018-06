Máxima zegt publieke optredens af na overlijden zus Inés (33)

De koningin is na het nieuws over het overlijden van haar zus, vanmorgen vroeg, meteen afgereisd naar Argentinië om bij haar familie te zijn. Máxima zou vanmiddag de officiële opening verrichten van de Delerij in Driebergen, de nieuwe huisvesting van de Stichting Vluchtelingenkinderen. De commissaris van de koning neemt waarschijnlijk de honneurs waar.

De koningin laat ook verstek gaan bij de opening van het Holland Festival in de Westergasfabriek. De opening van het evenement gaat volgens de organisatie verder wel door als gepland.

Staatsbezoeken

De RVD heeft tevens de aanwezigheid van de koningin afgezegd bij de opening van het protonentherapiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen, morgen. De opening van het protonencentrum gaat wel door. Het is nog onbekend wie de openingshandeling nu gaat verrichten, meldt RTV Noord.

De koningin laat ook de drie staatsbezoeken aan de Baltische Staten schieten die voor volgende week gepland staan. Koning Willem-Alexander bezoekt de landen alleen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

'Zelfmoord'

Inés Zorreguieta (33), de jongste zus van koningin Máxima, is gisteravond in Buenos Aires overleden. Haar levenloze lichaam werd rond middernacht plaatselijke tijd gevonden in haar appartement in de wijk Almagro. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat het vermoedelijk om zelfmoord.

'Inesita' zoals de jongste zus van Máxima door intimi werd genoemd, leed aan depressies.

Dood vader

Het overlijden van haar zus Inés komt tien maanden na de dood van Maxima's vader. Jorge Zorreguieta overleed in augustus op 89-jarige leeftijd in een kliniek in Buenos Aires aan de gevolgen van non-Hodgkin lymfoom, een vorm van kanker.