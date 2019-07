Mazelen-uitbraak Urk groter dan gedacht

Levenslang gestrafte die Chinees gezin uitmoordde, eist wéér medewer­king aan gratie

15:22 Loi Wah Chung, de man die in 1989 levenslang kreeg voor een roofmoord op een Chinees gezin in Rotterdam in 1987, staat woensdag in Den Haag opnieuw voor de rechter om te eisen dat het ministerie van Justitie en Veiligheid meewerkt aan zijn pogingen om vrij te komen. Chung diende in het verleden tevergeefs zes gratieverzoeken in.