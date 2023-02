Medemenselijkheid is niet verdwenen, er gebeuren ook ontzettend mooie dingen

‘Haat-lief­de’ tussen tweeling­broers eindigt in fataal drama: nu zit de een vast voor de ander zijn dood

Als tieners fietsten de tweelingbroers Jean en René dagelijks met vriendjes en andere leeftijdgenoten naar de Dalton-MAVO in Naaldwijk. Het schepte een band, maar kennelijk niet voor het leven. Vroegere schoolgenoten zijn niettemin flink geschrokken van de dood van René, die op 24 januari onder verdachte omstandigheden dood werd aangetroffen in zijn woning in 's-Gravenzande. Uitgerekend zijn broer Jean zit vast als verdachte.

21:06