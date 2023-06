Medewerker snackbar pakt overvallers zélf aan en sluit ze op in de zaak (maar is dat wel handig?)

Een zusje in de buik, dat het licht niet mocht zien: Marlien bedacht manier om het kinderen te vertellen

De buik van mama begint al aardig te groeien en de baby die erin zit, is al een heel tijdje te voelen; er is duidelijk een nieuw broertje of zusje onderweg! En dan opeens toch niet meer. Maar overleden? Hoe leg je dat uit aan kleuters en peuters? Marlien Crooijmans (38) zette haar eigen verdrietige verlies om in een kleurrijk prentenboek. Voor haar eigen kinderen en die van anderen. ‘Het gebeurt veel vaker dan we soms denken.’